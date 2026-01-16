Australia strage di volpi volanti per il caldo estremo | corpi ovunque il racconto straziante dei volontari

L'ondata di caldo estremo in Australia ha causato la morte di numerosi volpi volanti, grandi pipistrelli che si nutrono di frutta. I volontari stanno documentando la straziante situazione, trovando corpi ovunque. Questo evento evidenzia gli effetti drammatici del cambiamento climatico sulla fauna locale.

L'ondata di caldo estremo che ha colpito l'Australia ha ucciso un numero enorme di volpi volanti, grandi pipistrelli che si nutrono di frutta. Sono stati trovati migliaia di corpi alla base degli alberi in parchi e foreste. I soccorritori hanno fatto il possibile per salvarne quanti più possibile, assistendo a scene strazianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

