Atti vandalici e problemi tecnici non c' è pace per i pannelli informativi della tangenziale

Gli atti vandalici e i problemi tecnici continuano a interessare i pannelli informativi della tangenziale. Nonostante l'inizio del 2026, nessuna novità è stata annunciata riguardo l’attivazione dei pannelli a messaggio variabile installati ormai da quasi quattro anni all’ingresso degli svincoli. La loro presenza resta un elemento di attesa e di speranza per migliorare la comunicazione con gli automobilisti.

Anno nuovo storia vecchia. Neanche il 2026, almeno al momento, ha fatto registrare novità riguardo l'attivazione dei pannelli a messaggio variabile collocati ormai da quasi quattro anni all'entrata degli svincoli della tangenziale. I display, tranne rare eccezioni, sono sempre rimasti spenti o al massimo hanno funzionato in modalità prova con messaggi come “test in corso” o “guidare con prudenza”. La foto ritrae l'impianto di Gazzi, mai entrato in funzione. Anzi sul povero pannello ci si è addirittura accaniti: nell'ottobre 2023 è stato vandalizzato da ignoti che hanno lanciato pietre danneggiando il monitor. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

