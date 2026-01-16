Attenzione | Harry Styles sta per tornare con un nuovo album a marzo

Harry Styles si prepara a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo album,

Harry Styles torna, finalmente, a sfornare nuova musica. Succederà il 6 marzo, quando il suo nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally, in arrivo a distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro discografico, sarà disponibile ovunque per la gioia dei tanti fan che lo aspettavano. A presentare la novità è stato lo stesso Harry Styles, che prima ha fatto affiggere in alcune città del mondo alcuni manifesti pubblicitari che promettevano un futuro incontro con i fan e dopo ha caricato sul sito We Belong Together diversi messaggi vocali che anticipavano il suo ritorno. Da qui, su Instagram, ecco improvvisamente l'annuncio senza troppi dettagli ma con un'anteprima della copertina che vede lo stesso Styles con i capelli a spazzola, t-shirt azzurra e jeans stretti, mentre inforca un paio di occhiali dalla montatura chiara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

