Attenzione | Harry Styles sta per tornare con un nuovo album a marzo
Harry Styles si prepara a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo album,
Harry Styles torna, finalmente, a sfornare nuova musica. Succederà il 6 marzo, quando il suo nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally, in arrivo a distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro discografico, sarà disponibile ovunque per la gioia dei tanti fan che lo aspettavano. A presentare la novità è stato lo stesso Harry Styles, che prima ha fatto affiggere in alcune città del mondo alcuni manifesti pubblicitari che promettevano un futuro incontro con i fan e dopo ha caricato sul sito We Belong Together diversi messaggi vocali che anticipavano il suo ritorno. Da qui, su Instagram, ecco improvvisamente l'annuncio senza troppi dettagli ma con un'anteprima della copertina che vede lo stesso Styles con i capelli a spazzola, t-shirt azzurra e jeans stretti, mentre inforca un paio di occhiali dalla montatura chiara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: HARRY STYLES sta per tornare con un quarto album di inediti
Leggi anche: Harry Styles annuncia il nuovo album in uscita il 6 marzo
Harry Styles sta per tornare con il nuovo album? Dopo il video di “Forever, Forever” spuntano i billboard nelle principali città italiane; Il ritorno di Harry Styles sembra sempre più vicino: gli indizi; Harry Styles sta per tornare? Misteriosi cartelloni in giro per il mondo sembrerebbero confermarlo; Harry Styles sta per tornare? Misteriosi cartelloni in giro per il mondo sembrerebbero confermarlo.
Attenzione: Harry Styles sta per tornare con un nuovo album a marzo - A quattro anni dall’ultimo disco, la popstar torna con un nuovo lavoro: Kiss All The Time. vanityfair.it
Il ritorno di Harry Styles sembra sempre più vicino: gli indizi - Cartelloni misteriosi, video e un nuovo sito riaccendono l’hype per Harry Styles: si parla di un grande ritorno e di una residency al Madison Square Garden nel 2026 ... 105.net
Harry Styles sta per tornare? Tutti gli indizi che fanno pensare a un nuovo album - Dai cartelloni pubblicitari alla nuova residency al Madison Square Garden: gli indizi che fanno pensare a un nuovo album di Harry Styles ... grazia.it
Maghi e streghe, attenzione! Dopo il successone dei due calendari andati via ieri più veloci di una Nimbus 2000 , oggi tocca alle ultime due agende 2026 a tema Harry Potter rimaste! Perfette per organizzare l’anno tra incantesimi, impegni e un pizzic - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.