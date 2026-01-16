Attenzione dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma Capitale

Dal 1° febbraio 2026, entrerà in vigore un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti da Roma Capitale. Questa modifica riguarda l’accesso alle principali attrazioni culturali della città, con l’obiettivo di migliorare la gestione e l’esperienza dei visitatori. È importante conoscere le nuove modalità di bigliettazione per pianificare al meglio le visite alla Città Eterna.

La Città Eterna rivoluziona l’accesso alla sua ricchezza artistica: a partire dal 1° febbraio 2026, scatterà infatti un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti da Roma Capitale. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di bilanciare la tutela del patrimonio, migliorare l’esperienza di visita e promuovere una fruizione più sostenibile ed equa per tutti, residenti e turisti. LEGGI ANCHE: Gibellina inaugura l’anno come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 Roma Capitale: in arrivo il nuovo sistema tariffario per i Musei Civici. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Roma, domenica 4 gennaio si entra gratis nei musei e nei siti archeologici Leggi anche: Musei Civici: nuove tariffe dal 1° febbraio 2026, restano agevolazioni per i fiorentini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Grandi eventi, ricorrenze e anniversari del 2026 - Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 76esima edizione, torna come di consueto su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. dilei.it ATTENZIONE, ATTENZIONE Segnate questa data 14 Febbraio il mio Compleanno e di Eddie e Sonko 1 serata 3 grandi compleanni Da non perdere. Ospite Principale Heneco Presto uscirà il flyer principale. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.