Attenzione dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma Capitale

Dal 1° febbraio 2026, Roma introdurrà un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti dalla città. Questa modifica mira a regolamentare l’accesso e migliorare la gestione delle strutture, offrendo un servizio più efficiente ai visitatori. È importante essere informati sui cambiamenti previsti per pianificare al meglio la visita ai principali tesori artistici della Capitale.

