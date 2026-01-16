Attenzione dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario nei musei gestiti da Roma Capitale

Dal 1° febbraio 2026, Roma introdurrà un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti dalla città. Questa modifica mira a regolamentare l’accesso e migliorare la gestione delle strutture, offrendo un servizio più efficiente ai visitatori. È importante essere informati sui cambiamenti previsti per pianificare al meglio la visita ai principali tesori artistici della Capitale.

La Città Eterna rivoluziona l’accesso alla sua ricchezza artistica: a partire dal 1° febbraio 2026, scatterà infatti un nuovo sistema tariffario per i Musei Civici e alcuni siti monumentali gestiti da Roma Capitale. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di bilanciare la tutela del patrimonio, migliorare l’esperienza di visita e promuovere una fruizione più sostenibile ed equa per tutti, residenti e turisti. LEGGI ANCHE: Gibellina inaugura l’anno come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 Roma Capitale: in arrivo il nuovo sistema tariffario per i Musei Civici. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

