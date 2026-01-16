Attento Napoli un top club su Joao Gomes | offerta in arrivo

Il Napoli si prepara a rafforzare il reparto offensivo con un’operazione su Joao Gomes. La società sta valutando un’offerta concreta, in un contesto di mercato in evoluzione, mentre Antonio Conte aspetta il ritorno di Lukaku e considera le possibili cessioni di alcuni giocatori, tra cui Lucca. L’obiettivo è trovare le soluzioni più adeguate per migliorare la rosa e affrontare la stagione.

Il Napoli lavora sul reparto offensivo, tra cessioni e nuovi acquisti. Antonio Conte, in attesa del ritorno di Lukaku, chiede un nuovo attaccante al posto di Lucca. L'ex Udinese, infatti, è destinato a partire. La dirigenza azzurra, però, guarda anche al futuro e al centrocampo. La figura che intriga più di tutte è quella do Joao Gomes. Napoli su Joao Gomes, ma per giugno: beffa possibile. Joao Gomes è nel mirino del Napoli, ma la società partenopea non ha intenzione di avanzare un'offerta a gennaio. La volontà è quella di chiudere l'operazione in estate, ma potrebbe non esserci tempo. Sul centrocampista brasiliano, infatti, ci sarebbero diversi club interessati.

