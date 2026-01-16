Attacco frontale a Conte | Un atteggiamento codardo
Antonio Conte torna al centro dell’attenzione, questa volta con una dura critica: “Un atteggiamento codardo”. L’allenatore, già protagonista di episodi simili in passato, si confronta nuovamente con le sue scelte e i comportamenti pubblici. La sua presenza continua a suscitare discussioni e analisi, confermando il ruolo di figura centrale nel panorama calcistico italiano.
“L’ha già fatto in precedenza in altre piazze. Sapevo che sarebbe finita così” Antonio Conte è sempre sotto la luce dei riflettori. A maggior ragione adesso, dopo le due giornate di squalifica post espulsione in Inter-Napoli e le difficoltà degli azzurri ora scivolati a -6 dalla vetta. Nel corso del programma radiofonico ‘Radio Radio Lo sport’, Tony Damascelli ha attaccato duramente il tecnico leccese. (AnsaFoto) – Calciomercato.it “ Mercato sbagliato del Napoli? Ma chi ha voluto questi giocatori? De Laurentiis? Non mi risulta. Manna? Non mi risulta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Conte per il No al referendum giustizia: "È la fine del principio che la legge è uguale per tutti"
Capello spietato, che attacco al Napoli in diretta tv: "Squadra senza cuore. E Conte mi sorprende, mai visto così" - Il Napoli subisce una dura lezione in Champions ad Eindhoven contro il Psv ed esce travolto e umiliato per 6- corrieredellosport.it
ATTACCO FRONTALE A ORIALI: SEI IL PORTABORSE DI CONTE, SAI SOLO PIANGERE. ALLEGRI NE ESCE BENE, TU SE NON ERA PER CONTE STAVI IN PENSIONE SUL DIVANO "Oriali non deve andare a Padova, ma a Lecce a pregare il suo vero - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #ChampionsLeague Nessuna paura, solo calcio: l’Inter non teme Conte Leggiamo con attenzione e rispetto l’editoriale di Massimiliano Gallo sul Corriere dello Sport, in cui si ipotizza che l’Inter viva una forma di pressione legata alla figura di An x.com
