Atalanta vietato sbagliare | a Pisa per proseguire la risalita verso l’Europa

L’Atalanta affronta una sfida importante a Pisa, nella ventunesima giornata di Serie A. La squadra bergamasca cerca continuità e punti fondamentali per mantenere la posizione in classifica e proseguire il percorso verso obiettivi europei. La partita, in programma questa sera alla Cetilar Arena, rappresenta un’occasione per confermare il momento positivo e affrontare con attenzione un avversario determinato.

Pisa. Toccherà all' Atalanta inaugurare la giornata numero 21 del campionato di Serie A: la Dea, infatti, sarà di scena questa sera (venerdì 16 gennaio) alla Cetilar Arena per affrontare il Pisa di Alberto Gilardino. Una sfida da non sbagliare, per nessun motivo al mondo, ma che inevitabilmente nasconde diverse insidie. Contro i toscani, la squadra di Raffaele Palladino non farà calcoli: l'unico imperativo è centrare la quarta vittoria di fila in campionato che consentirebbe di allungare ulteriormente la striscia ma non solo. La netta sconfitta del Como contro il Milan offre un altro delizioso assist: dopo 20 giornate, infatti, l'Atalanta si trova a soli tre punti dai lariani che, con il loro sesto posto, occupano attualmente l'ultima casella che vale la qualificazione alle coppe europee.

Pisa-Atalanta, il pronostico: Gila rischia tutto, ma la Dea è in grande forma - Atalanta quote analisi statistiche precedenti 21ª giornata Serie A in programma venerdì 16 gennaio alle ore 20. gazzetta.it

Atalanta, Palladino: "Raspadori? Rappresenta la grande ambizione della società" - 12:40 – Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A in programma domani contro. m.tuttomercatoweb.com

