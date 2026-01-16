Asuit ripristinato il sistema informatico di laboratorio | riaprono i punti prelievi

Asuit ha completato ieri i lavori di ripristino del sistema informatico di laboratorio, che aveva causato l’interruzione temporanea dei punti prelievi. La ripresa delle attività è avvenuta senza ulteriori ritardi, garantendo il ritorno alla normalità per i servizi sanitari dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino. La riparazione ha permesso di ripristinare la piena funzionalità del sistema, assicurando continuità e affidabilità nelle procedure di prelievo e analisi.

Si sono conclusi ieri pomeriggio, 15 gennaio 2026, gli interventi di ripristino del sistema informatico di laboratorio il cui blocco aveva portato all’interruzione delle attività dei punti prelievi di Asuit (Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino). Da stamattina, 16 gennaio 2026, le attività di prelievo del sangue hanno ripreso regolarmente in tutte le strutture dell’organizzazione. Per consentire il recupero dei prelievi del sangue – informa Asuit – è stato disposto l’ampliamento, per la prossima settimana, delle fasce orarie di prenotazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Guasto informatico, sospesa l’attività dei prelievi del sangue Leggi anche: San Martino: stop temporaneo ai prelievi del laboratorio di analisi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. ?? Asuit, ripristinato il sistema informatico di laboratorio: riaprono i punti prelievi; Riprende domani 16 gennaio l’attività dei punti prelievi di Asuit; Problemi informatici per Asuit, prelievi bloccati in tutto il Trentino; Stop ai prelievi di sangue, le scuse di Asuit: “Problemi risolti, da domani 16 gennaio si torna alla normalità”. Guasto informatico, sospesa l’attività dei prelievi del sangue - I tecnici hanno lavorato una giornata intera per ripristinare il sistema di laboratorio ma il servizio risulta ancora irrisolto ... trentotoday.it

Prelievi del sangue bloccati per problemi al sistema informatico: le attività riprendono. Asuit: “Fasce orarie ampliate per recuperare appuntamenti non effettuati” - Problemi al sistema informatico e stop ai prelievi: da domani (venerdì 16 gennaio) riprende l'attività nei punti prelievi di Asuit. ildolomiti.it

ASUIT * PRELIEVO SANGUE: «IL 16 GENNAIO RIPRENDERÀ L’ATTIVITÀ, RISOLTI I PROBLEMI TECNICI» - Risolti i problemi tecnici che hanno bloccato il sistema informatico di laboratorio. agenziagiornalisticaopinione.it

Ad annunciarlo i vertici di Asuit dopo le problematiche registrate negli scorsi giorni: “Si sono conclusi gli interventi tecnici di ripristino del sistema informati di laboratorio” facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.