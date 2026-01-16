Assisi la battaglia delle buche | Via dei Vetturali asfalto da incubo

Assisi torna al centro del dibattito sulla manutenzione stradale, con particolare attenzione a via dei Vetturali. La strada, in condizioni di asfalto deteriorato, rappresenta un esempio delle difficoltà affrontate dai cittadini e delle criticità nella gestione delle infrastrutture comunali. La polemica tra opposizione e amministrazione mette in evidenza l’esigenza di interventi concreti per migliorare la sicurezza e la qualità delle vie pubbliche.

Scontro opposizione-amministrazione sulle condizioni delle strade, con via dei Vetturali che ne diventa simbolo. "Ad Assisi le parole scorrono veloci, l’asfalto molto meno. Anzi, spesso non arriva proprio. Emblematico il caso di via dei Vetturali, nella zona industriale di Santa Maria degli Angeli: annunci, comunicati ufficiali, promesse di riqualificazione ‘entro l’anno’, ma sul posto non si vede alcuna luce: nessun cantiere, nessun operaio, nessun segnale che faccia pensare all’avvio dei lavori tanto sbandierati". E’quanto lamentano i consiglieri municipali di opposizione Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci rappresentanti in consiglio comunale della lista Civica Eolo Cicogna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assisi, la battaglia delle buche : "Via dei Vetturali, asfalto da incubo" Leggi anche: Arezzo- la Mery delle buche, ovvero: quando piove non è acqua, è asfalto che scappa Leggi anche: Buche e asfalto dissestato in via Uditore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Assisi, la battaglia delle buche : Via dei Vetturali, asfalto da incubo. Assisi, la battaglia delle buche : "Via dei Vetturali, asfalto da incubo" - amministrazione sulle condizioni delle strade, con via dei Vetturali che ne diventa simbolo. msn.com

Francesco Fasulo. . LA MIA BATTAGLIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI ASSISI E DI TUTTE LE FRAZIONI VIA PARADISO 42 – LOCALITÀ PONTE GRANDE (ZONA MONTANA) STRADA COMPLETAMENTE DISTRUTTA, DISSESTA facebook

Assisi, a febbraio esercizi spirituali con il Cardinale Battaglia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.