Il Comitato ‘Amici di Lucca e i suoi Paesi’ ha recentemente suscitato alcune preoccupazioni per la somiglianza del nome con un movimento locale con oltre trent’anni di storia. Questa somiglianza ha generato discussioni tra i vari gruppi coinvolti, evidenziando l’importanza di rispettare le identità e le storie di ciascuna associazione. È fondamentale affrontare la questione con chiarezza e rispetto, valorizzando il ruolo di ogni realtà nel territorio.

Il Comitato ‘Amici di Lucca e i suoi Paesi‘ utilizza un nome decisamente troppo simile a quello del nostro movimento, che ha una storia lunga trent’anni. Ci chiediamo se l’utilizzo, evidentemente discutibile, di un nome simile a quello della nostra associazione possa e forse voglia generare confusione e comunque verificheremo legalmente se tale utilizzo è corretto". Lo afferma ‘ Per Lucca e suoi Paesi ‘ che prende posizione dopo che il Comitato aveva dichiarato la sua contrarietà agli Assi viari. "A parte l’apertura del comunicato – spiegano da ‘Per Lucca’ – opaca come una cortina fumogena, si passa poi alle solite ovvietà che sembrano copiate ed incollate da un dattiloscritto del 1991 redatto dall’allora comitato La Piana per l’Uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assi Viari, scontro fra comitati ”Quel nome troppo simile al nostro“

