Assegno unico 2026 | guida pratica al sussidio universale per chi ha figli

L’Assegno Unico Universale (AUU), introdotto dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2021 n. 230, è il principale sostegno economico destinato alle famiglie con figli a carico in Italia. Questa guida pratica fornisce informazioni chiare e aggiornate sul funzionamento dell’assegno nel 2026, spiegando come richiederlo e quali requisiti è necessario soddisfare. Un utile strumento per comprendere le opportunità di supporto offerte dalla normativa vigente.

L'Assegno Unico Universale (AUU) previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 rappresenta il principale sostegno economico previsto dalla normativa italiana a beneficio delle famiglie con figli a carico. Il meccanismo dell'AUU prevede il riconoscimento di una somma base, parametrata all'ISEE, cui si aggiungono una o più maggiorazioni in ragione, ad esempio, del numero dei figli o delle caratteristiche dei genitori (madre di età inferiore a 21 anni). Analizziamo l'istituto in dettaglio.

