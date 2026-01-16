aspetto fino al 13 gennaio se non mi danno i soldi

Fino al 13 gennaio 2025, attendo il pagamento promesso. A fine dicembre 2024, la badante peruviana di 40 anni, assistente della madre di Emiliano Milza, è deceduta nella sua abitazione a Montorsoli.

A fine dicembre del 2024, la badante peruviana 40enne della mamma di Emiliano Milza muore nella casa di Montorsoli. L’uomo e l’anziana donna sono nella stanza accanto. Lei viene trovata distesa a terra senza vita e, secondo quanto raccontato da parenti e amici della vittima, l’ex chef ai tempi avrebbero chiamato i soccorsi che purtroppo non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Qualche giorno prima, durante una gita a Siena con Milza e la madre, aveva accusato un malore ed era stata rinvenuta priva di sensi sul pavimento della sua stanza di hotel. Affetta da piastrinosi, per la quale le avevano prospettato la necessità di sottoporsi a un intervento di isterectomia totale, qualche mese prima del malore e del decesso era "stata convinta" da Milza – si legge nelle carte – a stipulare un’assicurazione sulla vita per tutelare i figli lasciati in Perù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

