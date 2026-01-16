Aspettando Concerto per Laura | il primo appuntamento verso l’edizione 2026
Domenica 18 gennaio 2026, presso daMAT Giovane Italia a Parma, si svolge Aspettando Concerto per Laura, evento di avvicinamento alla seconda edizione del concerto prevista per il 10 maggio 2026 al Teatro al Parco. L’incontro rappresenta un momento di condivisione e confronto, avvicinando il pubblico alle iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno, in preparazione all’appuntamento principale.
Al Donizetti tornano le Lezioni di Storia: il primo appuntamento del 2026 è con Laura Pepe
