Askatasuna l' Università concede l' aula al Campus Einaudi per l' assemblea Insorge il centrodestra | Gravissimo una follia che legittima l’antagonismo organizzato
Askatasuna, l'università, ha concesso l'uso dell’aula al Campus Einaudi per un’assemblea, suscitando reazioni politiche. Il centrodestra critica la decisione, ritenendola una legittimazione dell’antagonismo organizzato e sottolineando l’importanza di mantenere l’ateneo come spazio di formazione e sapere, lontano da strumentalizzazioni politiche. La questione evidenzia le tensioni tra autonomia universitaria e ruolo sociale degli istituti di istruzione superiore.
“L’Università deve restare luogo di formazione e sapere, non un megafono politico contro la Repubblica e il Governo eletto dai cittadini”, tuona così Roberto Ravello, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, a meno di ventiquattro ore dall'assemblea nazionale chiamata da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Volantinaggio per 'Piemove' del Fuan al Campus Einaudi, tensioni con i collettivi studenteschi: "Ennesima provocazione"
++ Askatasuna all'Università degli Studi di Torino. Ravello (Fdi): "L'ateneo non è un centro sociale" ++ Il consigliere regionale del Piemonte Roberto Ravello (Fratelli d’Italia) interviene sulla decisione di autorizzare un’assemblea del collettivo Askatasuna all'U - facebook.com facebook
#Torino , assemblea su #askatasuna : l’Università indica la Palazzina Einaudi come sede. Appuntamento previsto per sabato 17 gennaio. La rettrice Cristina Prandi parla di “confronto positivo” x.com
