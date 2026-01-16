Askatasuna l' Università concede l' aula al Campus Einaudi per l' assemblea Insorge il centrodestra | Gravissimo una follia che legittima l’antagonismo organizzato

Askatasuna, l'università, ha concesso l'uso dell’aula al Campus Einaudi per un’assemblea, suscitando reazioni politiche. Il centrodestra critica la decisione, ritenendola una legittimazione dell’antagonismo organizzato e sottolineando l’importanza di mantenere l’ateneo come spazio di formazione e sapere, lontano da strumentalizzazioni politiche. La questione evidenzia le tensioni tra autonomia universitaria e ruolo sociale degli istituti di istruzione superiore.

