Askatasuna l' Università concede l' aula al Campus Einaudi per l' assemblea Insorge il centrodestra | Gravissimo una follia che legittima l’antagonismo organizzato

Da torinotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Askatasuna, l'università, ha concesso l'uso dell’aula al Campus Einaudi per un’assemblea, suscitando reazioni politiche. Il centrodestra critica la decisione, ritenendola una legittimazione dell’antagonismo organizzato e sottolineando l’importanza di mantenere l’ateneo come spazio di formazione e sapere, lontano da strumentalizzazioni politiche. La questione evidenzia le tensioni tra autonomia universitaria e ruolo sociale degli istituti di istruzione superiore.

“L’Università deve restare luogo di formazione e sapere, non un megafono politico contro la Repubblica e il Governo eletto dai cittadini”, tuona così Roberto Ravello, vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, a meno di ventiquattro ore dall'assemblea nazionale chiamata da. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Volantinaggio per 'Piemove' del Fuan al Campus Einaudi, tensioni con i collettivi studenteschi: "Ennesima provocazione"

