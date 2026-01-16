Ascolti tv giovedì 15 gennaio | Don Matteo 15 Forbidden Fruit Piazzapulita

Ecco gli ascolti tv di giovedì 15 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei programmi andati in onda. Tra i titoli più seguiti, su Rai 1 è stato trasmesso Don Matteo 15, mentre su altre piattaforme sono stati visibili Forbidden Fruit e Piazzapulita. Di seguito, una panoramica dettagliata dei risultati di ascolto della serata.

Ascolti tv giovedì 15 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 15 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Harry Potter e i doni della morte – Parte I. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 15 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 15 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.

