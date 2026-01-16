Ascolti tv del 15 gennaio Don Matteo 15 senza rivali
Giovedì 15 gennaio, su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata di Don Matteo 15. La trasmissione ha ottenuto risultati di ascolto superiori alla concorrenza, confermando la popolarità della serie tra il pubblico televisivo. Questo dato evidenzia il successo costante di uno dei programmi più seguiti della rete, che continua a mantenere un ruolo di rilievo nella programmazione settimanale.
Giovedì 15 gennaio è andata in onda la seconda puntata di Don Matteo 15 su Rai 1. E non ci sono storie a livello di ascolti tv. Già il debutto è stato un successo e Don Massimo, alias Raoul Bova, Cecchini (Nino Frassica), Giulia ( leggi la nostra intervista a Federica Sabatini) e il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) non intendono cedere il primo posto nella classifica dello share. Canale 5, che ha raccolto un successo strepitoso con A testa alta, ha mandato in onda una serie di episodi di Forbidden Fruit. Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Splendida Cornice dove Geppi Cucciari ha ospitato Anna Ferzetti, Marco D’Amore e Roberto Vecchioni. 🔗 Leggi su Dilei.it
