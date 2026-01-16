ArticoCrosetto | Russia sposterà risorse

L'artico rappresenta un'area di crescente interesse strategico, con la Russia che detiene la presenza più significativa nella regione. Secondo Artico e Crosetto, la Russia sta pianificando uno spostamento delle proprie risorse verso questa zona, evidenziando l'importanza geopolitica dell'area e le dinamiche di potere che si sviluppano nel Nord. Questa evoluzione potrebbe avere implicazioni rilevanti a livello internazionale e per la sicurezza delle risorse naturali.

16.20 "Il Paese che più confina con questo nuovo pezzo di mondo è la Russia e ha la più grande presenza sull'Artico. Probabilmente il giorno che finirà la guerra in Ucraina, gran parte delle risorse militari russe saranno spostate in questo settore". Così il ministro della Difesa Crosetto, alla Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a Villa Madama. Poi sottolinea che "le nuove rotte artiche cambieranno profondamente commercio e sicurezza globale".Occorre che l' Italia mantegna "presidio" nell'Artico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Crosetto: 'Dopo l'Ucraina la Russia sposterà sull'Artico le risorse militari' Leggi anche: Artico, Crosetto: “La Russia sposterà lì le sue risorse militari. I 15 soldati mandati dall’Ue in Groenlandia? Una barzelletta” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Artico, dopo l'Ucraina la Russia sposterà lì risorse militari Francia e Germania sgomitano per intestarsi la leadership pure della missione in Artico. @GuidoCrosetto dà pane al pane. Ma un primo risultato Trump l’ha ottenuto: la Russia ammette di sentirsi il fiato sul collo. Su @LaVeritaWeb x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.