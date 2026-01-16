Artico Meloni | regione strategica mai considerata senza interesse

L’Artico rappresenta una regione di importanza strategica nella geopolitica globale. L’Italia, finora, ha sempre considerato questa area come un elemento di interesse, riconoscendone la rilevanza senza sottovalutarne le implicazioni. Un approccio che mira a valutare il quadrante a 360 gradi, evidenziando il ruolo cruciale dell’Artico nelle dinamiche internazionali e nella competizione tra potenze mondiali.

Roma, 16 gen. (askanews) – L'Artico "è una regione nevralgica nella competizione geopolitica globale", l'approccio è "a 360 gradi" e l'Italia "non ha mai considerato l'Artico come un'area remota e senza alcun interesse", al contrario "noi abbiamo sempre guardato a questo quadrante del mondo per quello che effettivamente è, una regione strategica". E' quanto scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio in occasione della presentazione della strategia italiana sull'Artico.

Meloni, l'Artico sia una priorità dell'Ue e della Nato - "L'Italia è convinta che l'Artico debba essere sempre una priorità dell'Ue e della Nato e che l'alleanza atlantica debba cogliere l'opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e ca ... ansa.it

Meloni: "Artico sia priorità Ue e Nato". Mosca: "Per noi la Groenlandia è parte della Danimarca" - Madrid: "Non è necessario un cambio di sovranità nell'isola" ... ilgiornale.it

Meloni arrivata a Tokyo, domani bilaterale con Takaichi Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Oggi Giorgia Meloni ha annunciato un “Piano italiano per l’Artico” a dir poco contraddittorio. Dice di voler preservare la zona come “area di pace”, ma anche di voler favorire gli investimenti delle aziende italiane in quella che ha definito a tutti gli effetti una zon x.com

