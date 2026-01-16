Artico Meloni | Priorità strategica di Ue e Nato Tajani pensa alle aziende | Pronto a partire con gli imprenditori

Il recente interesse degli Stati Uniti verso la Groenlandia evidenzia l’importanza strategica di quest’area. Artico e Meloni sottolineano come le priorità di Ue e Nato siano orientate a rafforzare la collaborazione e la sicurezza nella regione. Tajani, invece, si concentra sul ruolo delle aziende italiane, pronto a sostenere gli imprenditori in un contesto di crescente attenzione internazionale. Un quadro che evidenzia l’importanza di interessi condivisi e di un approccio coordinato.

Ragioni strategiche rese evidenti dal prepotente emergere dell’interesse degli Stati Uniti verso la Groenlandia, certo. Ma anche motivi di ordine economico e commerciale. Sono quelli che emergono dalle parole usate da Giorgia Meloni e Antonio Tajani nel presentare la “ Strategia della Politica Artica Italiana “. “L’Italia è convinta che l’Artico debba essere sempre una priorità dell’Ue e della Nato e che l’alleanza atlantica debba cogliere l’opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni e rispondere alle ingerenza di altri attori”, ha scritto la presidente del Consiglio, che in questi giorni è in visita di Stato in Giappone, in un messaggio inviato all’evento di presentazione del documento messo a punto dal ministero degli Esteri, avvenuta a Villa Madama, a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Artico, Meloni: “Priorità strategica di Ue e Nato”. Tajani pensa alle aziende: “Pronto a partire con gli imprenditori” Leggi anche: Giorgia Meloni: “L’Artico deve essere al centro delle priorità di Ue e Nato” Leggi anche: Meloni: "Artico sia priorità Ue e Nato". Mosca: "Per noi la Groenlandia è parte della Danimarca" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Artico, Meloni: “Priorità strategica di Ue e Nato”. Tajani pensa alle aziende: “Pronto a partire con gli imprenditori” - La premier sottolinea l'importanza strategica e commerciale della regione artica per l'Italia, mentre Tajani annuncia una missione imprenditoriale ... ilfattoquotidiano.it

