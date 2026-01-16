Artico Crosetto | La Russia sposterà lì le sue risorse militari I 15 soldati mandati dall’Ue in Groenlandia? Una barzelletta

L'articolo analizza le recenti evoluzioni geopolitiche nell'Artico, con particolare attenzione alle mosse della Russia e alla presenza militare dell’UE in Groenlandia. Si approfondiscono le implicazioni del cambiamento climatico, che potrebbe facilitare nuove vie di comunicazione e influenzare le rotte commerciali, come quelle del Canale di Suez, stimando un impatto significativo sul traffico marittimo mondiale.

“Il cambiamento climatico creerà nell’ Artico vie di comunicazione nuove, che incideranno probabilmente nel 40-50% dei passaggi a Suez. L’Italia deve mantenere necessariamente un presidio, deve governare anche questa futura rotta, deve mantenere una presenza economica, commerciale, di ricerca anche militare, in una parte del mondo che diventerà sempre più strategica “. Alla Conferenza di presentazione della “ Strategia della Politica Artica Italiana ” a villa Madama, a Roma, il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega che l’orizzonte dell’Italia si è allargato ben oltre i confini che è abituata a considerare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Artico, Crosetto: “La Russia sposterà lì le sue risorse militari. I 15 soldati mandati dall’Ue in Groenlandia? Una barzelletta” Leggi anche: Crosetto: 'Dopo l'Ucraina la Russia sposterà sull'Artico le risorse militari' Leggi anche: Soldati in Groenlandia, no dell'Italia: "Cento militari lì? Sembra una barzelletta" | La tradizione Usa di espandersi a suon di dollari Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crosetto: 'Dopo l'Ucraina la Russia sposterà sull'Artico le risorse militari' - 15 soldati in Groenlandia è una gita, ragioniamo in ottica Nato' (ANSA) ... ansa.it

