Arrestato un 49enne a Torino | Ha sequestro un ragazzo dopo una lite in discoteca

A Torino, la polizia ha arrestato un uomo di 49 anni, coinvolto in un caso di sequestro di persona avvenuto dopo una lite in discoteca. L’arresto, eseguito a quasi un anno dai fatti, conclude un’operazione di ricerca e indagine sulla vicenda. L’individuo è ora in custodia cautelare, mentre le indagini continuano per fare luce su quanto accaduto.

Prima la lite in discoteca, poi l’agguato e infine il sequestro di persona. E adesso, a quasi un anno di distanza, l’ arresto dell’ultimo complice: la polizia di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 49 anni, ricercato da mesi. Il 9 marzo 2025, un ragazzo di 17 anni era stato vittima di una spedizione punitiva tra calci e pugni e poi era stato costretto a salire nel bagagliaio di un Suv. L’agguato, mascherato da incontro chiarificatore, era stato organizzato da un 18enne che aveva coinvolto il padre e altri conoscenti per vendicarsi di una lite scoppiata la notte precedente in una discoteca torinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

