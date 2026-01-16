Arezzo si colloca tra le città più costose del 2025, secondo l’Unione Consumatori, entrando nella top ten delle città più care. Sebbene non al livello di Milano, i rincari stanno influenzando il quotidiano dei residenti, che si trovano a dover gestire spese più elevate senza apparenti segnali di ridimensionamento. Un quadro che riflette le sfide economiche attuali, richiedendo attenzione e consapevolezza nelle scelte di consumo.

Unione Consumatori sentenzia: Arezzo entra nella top ten delle città più care del 2025. Qui si spende, si stringe la cinghia. ma si fa finta di nulla. Altro che città “di provincia tranquilla”. Nel 2025 Arezzo si mette il vestito buono e va a sedersi al tavolo delle città care d’Italia: settimo posto nazionale, con un bel +2% di inflazione che si traduce in 541 euro in più all’anno per famiglia. E no, non sono bruscolini: sono cene saltate, parrucchiere rimandato e cinema visto col binocolo. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, che ha messo mano ai dati Istat, la Toscana piazza ben tre città nella top 10. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo scopre di essere cara: non come Milano, ma abbastanza da far piangere il portafoglio

