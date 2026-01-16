Arezzo prove di fuga | il Cavallino espugna Pesaro con un perentorio 3-0 e consolida la vetta

Nell'anticipo della 22ª giornata del girone B, l'Arezzo ha ottenuto una vittoria importante sul campo della Vis Pesaro, imponendosi con un netto 3-0. La partita ha visto i toscani consolidare la posizione in classifica, dimostrando solidità e determinazione. Questo risultato rappresenta un passo avanti significativo nella corsa alla vetta del campionato.

Nell'anticipo della 22ª giornata del girone B, l'Arezzo è di scena sull'ostico campo della Vis Pesaro. La squadra di mister Bucchi, in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Ravenna, mira ad allungare il momento positivo. Per la 14esima volta nella storia gli amaranto.

