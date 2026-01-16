Arbitro Udinese Inter | designato il fischietto del match

L’arbitro Marco Di Bello è stato scelto per dirigere il match tra Udinese e Inter, in programma sabato alle 15. La sua designazione garantisce l’applicazione delle regole e un arbitraggio imparziale. La partita rappresenta un momento importante del campionato e sarà seguita con attenzione da tifosi e addetti ai lavori.

Arbitro Udinese Inter: Marco Di Bello dirigerà la gara in programma sabato alle 15. La designazione completa. La Lega Serie A ha ufficializzato la squadra arbitrale per la sfida di sabato pomeriggio al Bluenergy Stadium. A dirigere il match tra Udinese e Inter, valido per la 21ª giornata, sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Una scelta che richiama precedenti significativi per entrambe le formazioni, supportata in sala VAR dall'esperienza di Paolo Mazzoleni. Arbitro Udinese Inter: la designazione completa. Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi). Assistenti: Bercigli – Zingarelli.

