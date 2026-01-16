Arbitro picchiato dal capitano della squadra | 5 anni di squalifica

Durante una recente partita di campionato, un arbitro è stato aggredito dal capitano di una delle squadre, portando a una squalifica di cinque anni. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione, e il club coinvolto è stato sanzionato per responsabilità oggettiva. Si tratta di un ulteriore esempio di comportamenti inaccettabili nel calcio, evidenziando la necessità di interventi più severi per garantire la sicurezza negli stadi.

È successo a Crotone, al termine della sfida di Prima Categoria tra l'Academy Crotone e il Cirò Marina vinta 2-1 dagli ospiti. Dopo il triplice fischio, il capitano dell'Academy si è introdotto nello spogliatoio dell'arbitro colpendolo alla schiena con un calcio.

Arbitro aggredito e derubato a Crotone: violenza choc nel campionato di Prima Categoria - Un giovane direttore di gara picchiato nello spogliatoio dopo la partita. corrieredellacalabria.it

Arbitro 20enne aggredito da un giocatore di Prima categoria, scatta la squalifica per 5 anni - Il calciatore si è introdotto nello spogliatoio e dopo aver sferrato un calcio alla schiena del giovane, ha iniziato a colpirlo ripetutamente con pugni alla te ... quicosenza.it

Il giovane direttore di gara derubato e picchiato al termine di una partita di Prima categoria,... #aggressionearbitro #crotone #SQUALIFICA - facebook.com facebook

