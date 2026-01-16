AQUA Experience la mostra al Centro Commerciale Ipercity

Il Centro Commerciale Ipercity presenta “AQUA Experience”, una mostra immersiva dedicata all’acqua. Dopo aver ospitato esposizioni di artisti e fotografi di rilievo, questa iniziativa conferma l’impegno del centro come spazio culturale e di approfondimento. L’esposizione offre un’occasione per scoprire aspetti scientifici, ambientali e artistici legati a questa risorsa fondamentale, invitando i visitatori a riflettere sul valore e la tutela dell’acqua.

Dopo le mostre dedicate a grandi nomi dell’arte come Keith Haring o Amedeo Modigliani o alle fotografie di RedBull Illume, il Centro Commerciale Ipercity conferma il proprio ruolo di spazio culturale e di divulgazione ospitando “AQUA Experience”, la nuova mostra immersiva dedicata all’acqua. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: “Napoli Explosion Oplonti Interactive Experience”, il centro commerciale diventa galleria d’arte Leggi anche: I Presepi di Napoli, V edizione della mostra d'arte presepiale a La Birreria Centro Commerciale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. AQUA Experience al Centro Commerciale Ipercity AQUA Experience ti aspetta a Ipercity Dal 19 gennaio al 15 febbraio vivi una mostra immersiva che racconta l’acqua come risorsa essenziale per la vita, la storia e il futuro del nostro pianeta. Un’esperienza da vivere, non solo da osservare Tra installazion - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.