Apulian ambassadors di Giovanni Guadalupi
Giovanni Guadalupi, fotografo e guida turistica con oltre 30 anni di esperienza, dedica la sua vita alla scoperta e alla promozione della Puglia. Attraverso il progetto Apulian Ambassadors, condivide la bellezza e le tradizioni della sua regione, offrendo un punto di vista autentico e professionale a chi desidera conoscere più a fondo questa terra ricca di storia, cultura e paesaggi unici.
Sono un fotografo, ma sono anche una guida turistica professionista, da circa 30 anni. Questo mio percorso personale e professionale nasce per la mia amata regione Puglia e per il piacere di condividerla con chi non la conosce.“Apulian ambassadors” è un progetto fotografico che si sviluppa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
