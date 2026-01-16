Apulian ambassadors di Giovanni Guadalupi

Giovanni Guadalupi, fotografo e guida turistica con oltre 30 anni di esperienza, dedica la sua vita alla scoperta e alla promozione della Puglia. Attraverso il progetto Apulian Ambassadors, condivide la bellezza e le tradizioni della sua regione, offrendo un punto di vista autentico e professionale a chi desidera conoscere più a fondo questa terra ricca di storia, cultura e paesaggi unici.

