Aprono le iscrizioni alla scuola per genitori

Sono aperte le iscrizioni alla “Scuola per genitori”, un progetto promosso dal Consultorio Familiare Udinese. Rivolta a mamme, papà e adulti interessati, l’iniziativa offre strumenti e approfondimenti sui temi della crescita, dell’educazione e dello sviluppo dei figli, dall’infanzia all’adolescenza. Un’opportunità per acquisire competenze e confrontarsi in un percorso di formazione e riflessione.

Sono aperte le iscrizioni al progetto "Scuola per genitori", promosso dal Consultorio Familiare Udinese e dedicato a mamme, papà e adulti interessati ad approfondire i temi della crescita, dell'educazione e dello sviluppo dei figli, dall'infanzia all'adolescenza. Il progetto propone uno spazio di ascolto, confronto e dialogo, in cui i partecipanti possono condividere esperienze, domande e difficoltà legate al ruolo genitoriale. Gli incontri saranno condotti dai professionisti del Consultorio, che accompagneranno il gruppo offrendo chiavi di lettura e spunti di riflessione a partire dalle esperienze concrete dei partecipanti.

