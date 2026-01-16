Apre un nuovo ufficio denunce della polizia al servizio dei cittadini

Da oggi, la polizia di Catania dispone di un nuovo ufficio Denunce, situato presso la sede della questura in viale Ulisse, 8. Questo spazio è stato creato per offrire ai cittadini un punto di riferimento più accessibile e efficiente per la presentazione di segnalazioni e denunce, migliorando così il servizio e la vicinanza alla comunità.

La polizia, da oggi, ha aperto un nuovo ufficio Denunce presso la nuova sede della questura di Catania in viale Ulisse, 8. Al momento rimane aperto anche l’Ufficio Denunce della sede di piazza San Nicolella (via Manzoni), al fine di offrire un ulteriore servizio in favore dei cittadini. Sarà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Cittadini e polizia locale in contatto diretto, anche in videochiamata: il nuovo servizio a Monza Leggi anche: Alternativa Popolare cresce sul territorio: nuovo punto di ascolto al servizio dei cittadini Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Neonato muore dopo il parto nell'ospedale San Tommaso dei Battuti, il papà presenta un esposto: la Procura apre un'indagine; Il Dipartimento dell’Istruzione apre 18 indagini sulle politiche transgender scolastiche. Catania, la nuova Questura: operativo l’ufficio denunce in viale Ulisse - CATANIA – La Polizia di Stato potenzia la propria presenza a Catania con l’apertura, da oggi, di un nuovo Ufficio Denunce presso la sede di viale Ulisse 8. livesicilia.it Istinto canino: osservatorio aste giudiziarie pilotate a Catania Da oggi, 16 gennaio, apre il nuovo Ecosportello Ambientale Amiu Genova Spa È attivo in piazza Santa Fede ed è accessibile dall’ingresso del Municipio I Centro Est. Apertura: tutti i venerdì Orario: 8:30 – 12:30 Un nuovo punto di riferimento per il cent - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.