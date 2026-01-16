Appiano Gentile Inter | le scelte di Chivu in vista dell’Udinese e la situazione dell’infermeria nerazzurra

Appiano Gentile Inter: analisi delle scelte di Chivu per la sfida contro l’Udinese e aggiornamenti sulla situazione dell’infermeria nerazzurra. In questo articolo vengono approfondite le probabili formazioni, lo stato di salute dei giocatori infortunati e le ultime novità da Appiano Gentile, offrendo un quadro chiaro e dettagliato in vista della prossima partita.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di riposo per i nerazzurri, domani la sfida contro il Lecce. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Frattesi: leggero affaticamento all’adduttore sinistro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: le scelte di Chivu in vista dell’Udinese e la situazione dell’infermeria nerazzurra Leggi anche: Appiano Gentile Inter: testa al Bologna, le possibili scelte di Chivu dettate dalle assenze Leggi anche: Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista dell’Atalanta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter, niente ritiro: il motivo della scelta di Chivu. “C’è un patto fatto a inizio stagione”; Inter-Lecce, possibili 6 cambi per Chivu rispetto alla partita contro il Napoli: le ultime da Appiano Gentile; Doveri arbitrerà Inter-Napoli, Graziano Cesari promuove la scelta dell'AIA: Miglior arbitro italiano per 2 motivi; Coppa Italia, Roma vs Torino: le probabili formazioni. Scelte obbligate in attacco per Gasperini. Inter, le ultime verso il Napoli: Frattesi ancora out, Chivu recupera due pedine - Dopo la preziosa vittoria ottenuta a Parma, l’Inter è tornata subito al lavoro ad Appiano Gentile per cominciare la preparazione del big match di domenica sera contro il Napoli. tuttonapoli.net

L'Inter riparte, al via il raduno ad Appiano - L'Inter è pronta a ripartire, ventisei giorni dopo la sconfitta con il Fluminense al Mondiale per Club che ha chiuso definitivamente la stagione 2024/25 dei nerazzurri. ansa.it

Inter, comincia il ritrovo nerazzuro ad Appiano Gentile: il programma - Nella mattinata di oggi, 26 luglio, l’Inter si è ritrovata per iniziare la preparazione alla stagione 2025/2026. gianlucadimarzio.com

Anno nuovo, Associazione sportiva nuova! Ad Appiano Gentile nasce l’Associazione Culturale Calciobalilla Appiano Gentile: un posto dove stare insieme, giocare, sfidarsi e divertirsi… per tutti e tutte. OPEN DAY – Sabato 24 gennaio 14.30 – 18.30 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.