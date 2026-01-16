Aosta celebra la sua storia Festeggiati i 2050 anni della ’città delle stelle’ romana

Aosta ha recentemente festeggiato i 2050 anni dalla sua fondazione, un traguardo che sottolinea la lunga storia della città. Fondata sotto il governo di Ottaviano Augusto, la città è conosciuta anche come la 'città delle stelle', un appellativo che richiama il suo legame con i fenomeni astronomici e i simboli del Solstizio d’Inverno. Questo anniversario rappresenta un’occasione per riscoprire le radici e il valore storico di Aosta.

di Laura De Benedetti Aosta ha celebrato i suoi primi 2050 anni. Un compleanno legato a un evento, quello della fondazione dell'urbe per volontà di Ottaviano Augusto, che fa del capoluogo valligiano una 'città delle stelle', legata ai buoni auspici del Solstizio d'Inverno e a fenomeni astronomici. La scoperta di ciò che avvenne nel 25 a.C., dopo che Ottaviano, già primo imperatore di Roma da 2 anni col titolo di Augusto, aveva sconfitto la locale popolazione dei Salassi, risale a pochi anni fa. Nel 2012, infatti, durante dei lavori di scavo presso la Torre dei Balivi, su un angolo a nord est delle fondazioni romane, vengono trovati due bassorilievi: l'archeologa e soprintendente della Valle d'Aosta Stella Bertarione ne intuisce l'importanza, compie degli studi insieme all'Archeoastronomo del Politecnico di Milano Giulio Magli, fino ad accertare che il fallo, l'aratro e lo scorpione sulle formelle avevano un significato preciso.

