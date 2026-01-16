Anziana uccisa un teste | Era sporco di sangue l' ho fotografato e ha abbassato lo sguardo

Nella sala si sono susseguiti testimoni di parte civile, tra cui un vicino, un dirigente sanitario e un comandante dei Carabinieri, che hanno fornito ricostruzioni e dettagli sull’omicidio di una donna anziana. Le loro testimonianze contribuiscono a chiarire le circostanze del grave fatto di sangue avvenuto nella comunità, offrendo un quadro più completo degli eventi e dei soggetti coinvolti.

