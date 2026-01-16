Antitrust indaga sulla GDO | Confeuro chiede equità filiera

L’Antitrust ha avviato un’indagine sulla grande distribuzione organizzata, nel contesto di un aumento dei prezzi alimentari del 25% negli ultimi cinque anni. Confeuro accoglie favorevolmente questa iniziativa e sottolinea l’importanza di garantire un equilibrio equo lungo tutta la filiera agroalimentare, per tutelare gli agricoltori e assicurare trasparenza ai consumatori. Un’analisi approfondita delle dinamiche di mercato è fondamentale per affrontare le criticità in atto.

Prezzi alimentari aumentati del 25% in 5 anni: Confeuro plaude all'indagine Antitrust e denuncia squilibri che penalizzano gli agricoltori. "Confeuro apprende la decisione dell'Antitrust di avviare un'indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla Grande distribuzione organizzata (Gdo) lungo la filiera agroalimentare, alla luce dei forti rincari dei prezzi dei generi alimentari che, negli ultimi cinque anni, avrebbero registrato un aumento di addirittura il 25%". Così Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei. A diffondere la notizia una comunicazione di Confeuro "Si tratta di numeri gravi e preoccupanti, che incidono direttamente sul potere d'acquisto delle famiglie ma che, paradossalmente, non si traducono in un miglioramento delle condizioni economiche degli agricoltori.

