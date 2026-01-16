Antitrust indaga su 2 giochi Microsoft

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie nei confronti di un'azienda del gruppo Microsoft coinvolta nella distribuzione di videogiochi. Le indagini mirano a chiarire eventuali pratiche commerciali scorrette o violazioni delle normative sulla concorrenza. Questa fase di approfondimento si inserisce nel quadro di attività volte a tutelare un mercato competitivo e trasparente nel settore dei videogiochi.

Due istruttorie dell'Antitrust nei confronti di un'azienda del gruppo Microsoft che distribuisce videogiochi. Activision Blizzard avrebbe proposto come "free to play", quindi gratuiti, i giochi Call of Duty Mobile e Diablo Immortal, usando però comunicazioni manipolative per indurre i giocatori a restare collegati più a lungo e ad acquistare bonus-gioco per avanzare. Prezzi poco chiari e scarsa efficacia del parental control. All'esame anche l'acquisizione dei consensi di minori.

