Anticipo Serie A Pisa-Atalanta 1-1

L’anticipo del 21° turno di Serie A tra Pisa e Atalanta si è concluso con un pareggio 1-1, grazie a due reti nel finale. Il Pisa, dopo nove turni senza vittorie, ha iniziato la partita in modo deciso, mettendo in difficoltà l’Atalanta. La gara ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, con un risultato che riflette l’andamento della partita.

22.40 Finisce 1-1, con due reti nel finale, Pisa-Atalanta,l'anticipo del 21° turno. Il Pisa,senza vittorie da 9 turni,parte forte e mette in difficoltà la Dea. Occasione per Meister (para Carnesecchi) e per Aebischer che mette in mezzo, ma lo stesso Meister non ci arriva per un soffio.Nella ripresa subito gran parata di Carnesecci sulla 'testata' di Moreo. Dall'altra parte (triplo cambio di Palladino,dentro anche Raspadori all'esordio),Scuffet attento su Scalvini. I gol bergamaschi avanti con Krstovic (83'), poco dopo Durosinmi firma l'1-1 (87').

