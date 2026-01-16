Antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans Montana | inviato dal San Martino

La Regione Liguria ha fornito un antibiotico di ultima generazione, inviato dall’ospedale San Martino, per il trattamento delle infezioni nei pazienti feriti durante la tragedia di Crans-Montana di Capodanno. Questa risorsa mira a garantire cure efficaci e tempestive, supportando il lavoro dei medici nelle operazioni di recupero e assistenza.

Regione Liguria ha messo a disposizione un antibiotico di ultima generazione per il trattamento delle infezioni dei pazienti feriti nella tragedia di Crans-Montana di Capodanno. Si tratta del secondo farmaco dopo quello fornito dall'ospedale Villa Scassi: "Il nostro sistema sanitario regionale conferma ancora una volta la capacità di rispondere con tempestività ed efficacia anche alle situazioni più complesse" sottolinea l’assessore Massimo Nicolò. Il farmaco sperimentale Sulbactam-durlobactam, conosciuto con il nome commerciale Xacduro, è una combinazione antibiotica innovativa, non ancora in commercio in Italia, per trattare infezioni gravi da "Acinetobacter baumannii" resistente ai carbapenemi (Crab). 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Crans-Montana, per i feriti arriva l'antibiotico di ultima generazione Leggi anche: Un antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans Montana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Un antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans Montana; Un antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans; Crans-Montana, per i feriti arriva l'antibiotico di ultima generazione; Crans-Montana, arriva un antibiotico di ultima generazione per i feriti. Bassetti: «Le infezioni sono la complicanza più grave per gli ustionati. Un antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans - È in arrivo un antibiotico di ultima generazione per i ragazzi feriti nella tragedia di Crans- ansa.it

Antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans Montana: inviato dal San Martino - durlobactam, conosciuto con il nome commerciale Xacduro, non ancora in commercio in Italia ... genovatoday.it

Antibiotico Innovativo per il Trattamento dei Feriti dell’Incendio di Crans-Montana in Lombardia - Un innovativo antibiotico di ultima generazione sta per essere introdotto per il trattamento dei feriti di Crans- tuobenessere.it

Crans-Montana, arriva un antibiotico di ultima generazione per i feriti. Bassetti: «Le infezioni sono la complicanza più grave per gli ustionati» x.com

Nell’ultima settimana, oltre 800 mila italiani sono stati colpiti dall’ . Parallelamente all’aumento dei casi, cresce la : un’abitudine che, oltre a non accelerare la guarigione, può rivelarsi contro facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.