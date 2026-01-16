Antibiotico di ultima generazione per i feriti di Crans Montana | inviato dal San Martino

La Regione Liguria ha fornito un antibiotico di ultima generazione, inviato dall’ospedale San Martino, per il trattamento delle infezioni nei pazienti feriti durante la tragedia di Crans-Montana di Capodanno. Questa risorsa mira a garantire cure efficaci e tempestive, supportando il lavoro dei medici nelle operazioni di recupero e assistenza.

Regione Liguria ha messo a disposizione un antibiotico di ultima generazione per il trattamento delle infezioni dei pazienti feriti nella tragedia di Crans-Montana di Capodanno. Si tratta del secondo farmaco dopo quello fornito dall'ospedale Villa Scassi: "Il nostro sistema sanitario regionale conferma ancora una volta la capacità di rispondere con tempestività ed efficacia anche alle situazioni più complesse" sottolinea l’assessore Massimo Nicolò. Il farmaco sperimentale Sulbactam-durlobactam, conosciuto con il nome commerciale Xacduro, è una combinazione antibiotica innovativa, non ancora in commercio in Italia, per trattare infezioni gravi da "Acinetobacter baumannii" resistente ai carbapenemi (Crab). 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

