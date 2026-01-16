Antenne e 5G nuove verifiche per l' impianto in via Fiuggi

Da latinatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Fiuggi, l’installazione dell’antenna 5G su un edificio è attualmente soggetta a verifiche da parte degli uffici comunali, che devono rivedere l’iter autorizzatorio. Contestualmente, il regolamento comunale per l’installazione delle antenne di telefonia mobile rimane in fase di revisione, poiché alcuni aspetti risultano non conformi alle normative vigenti. Questi controlli mirano a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dell’impianto.

Sull’antenna 5G in fase di montaggio su un palazzo in via Fiuggi gli uffici tecnici del Comune dovranno ricontrollare l’iter autorizzatorio, mentre sul regolamento per l’installazione delle antenne di telefonia mobile, tuttora fermo perché alcuni punti non sarebbero non conformi con le normative. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nuove antenne di telefonia mobile, incluse quelle per la tecnologia 5G a Giovi: l'assemblea

Leggi anche: Cambium Networks: nuove antenne paraboliche

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LATINA | Antenna 5G in via Fiuggi: l'opposizione chiede nuove verifiche sull’iter autorizzativo; Nuova antenna 5G. I residenti di Spianate: Fermate l’installazione; A Latina il vuoto normativo accende il conflitto tra innovazione e sicurezza.

antenne 5g nuove verificheAntenne e 5G, nuove verifiche per l'impianto in via Fiuggi - E, sul regolamento, Porzi minaccia le dimissioni se entro martedì l'atto non tornerà in commissione ... latinatoday.it

Nuova antenna 5G. I residenti di Spianate: "Fermate l’installazione" - Lettera aperta anche al Comune di Altopascio per chiedere la sospensione "Il terreno è privato, ma è molto vicino ad un’area residenziale con molte famiglie". msn.com

antenne 5g nuove verificheNuova antenna 5G a Spianate: "Un’opposizione troppo timida". Marconi accusa la giunta - Il consigliere della Lega ritiene che l’amministrazione non si sia mossa con determinazione "Eppure la sindaca aveva più volto sbandierato la propria contrarietà ad ulteriori installazioni". msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.