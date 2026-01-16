Antenne e 5G nuove verifiche per l' impianto in via Fiuggi
In via Fiuggi, l’installazione dell’antenna 5G su un edificio è attualmente soggetta a verifiche da parte degli uffici comunali, che devono rivedere l’iter autorizzatorio. Contestualmente, il regolamento comunale per l’installazione delle antenne di telefonia mobile rimane in fase di revisione, poiché alcuni aspetti risultano non conformi alle normative vigenti. Questi controlli mirano a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dell’impianto.
Sull’antenna 5G in fase di montaggio su un palazzo in via Fiuggi gli uffici tecnici del Comune dovranno ricontrollare l’iter autorizzatorio, mentre sul regolamento per l’installazione delle antenne di telefonia mobile, tuttora fermo perché alcuni punti non sarebbero non conformi con le normative. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
