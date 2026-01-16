Anno record per l' Outlet Noventa shopping trainato dalla fascia di età 50-65
L’Outlet Noventa registra un anno record, trainato dalla crescente presenza della fascia di età 50-65 anni. Questi consumatori, noti come “Re-Styler”, sono utenti attenti allo stile e disposti a investire nel proprio guardaroba. La loro centralità nel mercato della moda sottolinea l’importanza di un’offerta mirata e di qualità, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela che combina esperienza e attenzione alle tendenze.
La generazione dei “Re-Styler”, i consumatori tra i 50 e 65 anni di età, alto-spendenti e attenti allo stile, si conferma centrale per il settore della moda. Lo certifica un'indagine di mercato realizzata da McArthurGlen in collaborazione con Ipsos Doxa, dalla quale emerge, tra l'altro, che i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
