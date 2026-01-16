Anno record per l' Outlet Noventa shopping trainato dalla fascia di età 50-65

L’Outlet Noventa registra un anno record, trainato dalla crescente presenza della fascia di età 50-65 anni. Questi consumatori, noti come “Re-Styler”, sono utenti attenti allo stile e disposti a investire nel proprio guardaroba. La loro centralità nel mercato della moda sottolinea l’importanza di un’offerta mirata e di qualità, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela che combina esperienza e attenzione alle tendenze.

A Noventa di Piave 2^ edizione di Osservatorio Moda e Generazioni - Al Noventa di Piave Designer Outlet si è tenuta la seconda edizione dell'Osservatorio Moda e Generazioni ... notizie.tiscali.it

Outlet di Noventa, caos in strada per i saldi: «Ragioniamo sui flussi per migliorare la viabilità» - Dopo il notevole numero di arrivi sabato scorso per la prima giornata dei saldi invernali al Noventa Designer Outlet, con circa 30mila visitatori e traffico particolarmente ... ilgazzettino.it

RECUPERI RECORD PER ANPANA LUCCA NEL 2025: SONO STATI 474. UN IMPEGNO COSTANTE DEI VOLONTARI NEI TERRITORI DI LUCCA, CAPANNORI E PORCARI. Si é chiuso il 2025 e, come ogni anno, Anpana Lucca rende noto il numero di recu - facebook.com facebook

Il 2025 è stato l’anno record delle violenze contro i cristiani. Sono state uccise quasi 5mila persone e sono state attaccate oltre 3600 chiese. Nel mondo 280 milioni di cristiani sono direttamente esposti alla persecuzione. (Avvenire) x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.