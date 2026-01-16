Annabella scomparsa e trovata morta spuntano le foto mai viste | dolore infinito

Sono state diffuse immagini inedite di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni di Padova scomparsa il 6 gennaio e trovata morta recentemente. La scoperta delle foto fornisce nuovi dettagli sulla sua vicenda, conclusasi tragicamente. La notizia rappresenta un momento di grande dolore per la comunità e apre un percorso di riflessione sulla sicurezza e il supporto alle persone scomparse.

Concluse tragicamente le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni di Padova sparita il 6 gennaio. La ragazza è stata trovata impiccata in una zona dei Colli Euganei, a poca distanza da dove era stata rinvenuta la sua bici. Accanto al corpo il suo zaino, dentro alcuni bigliettini che annunciavano il suicidio, indosso il cellulare. L’ultima immagine, restituita dalle telecamere di sicurezza, la riprendeva con due cartoni per la pizza. La zona si trova a circa un chilometro dal punto in cui, giorni prima, era stata ritrovata la sua bicicletta viola, chiusa con lucchetto. Accanto al corpo c’era lo zaino bordeaux della ragazza, che conteneva tra l’altro alcuni bigliettini in cui manifestava l’intenzione di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Annabella scomparsa e trovata morta, spuntano le foto mai viste: dolore infinito Leggi anche: Scomparsa Annabella, è finita in tragedia: trovata morta Leggi anche: Trovata impiccata nel bosco Annabella Martinelli, la padovana scomparsa il 6 gennaio. Le cause della morta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni; Trovata morta Annabella Martinelli, nello zaino biglietti in cui annuncia il suicidio; Annabella Martinelli, trovata morta ragazza scomparsa a Padova; Annabella Martinelli trovata impiccata nel bosco: nello zaino bigliettini d’addio. Annabella Martinelli, trovata morta impiccata la ragazza scomparsa a Padova: nel suo zaino i biglietti in cui annuncia il suicidio - Si sono concluse nella giornata di ieri le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa la sera del 6 gennaio. blitzquotidiano.it

Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei. Sarà eseguita l'autopsia - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è ... ilgazzettino.it

Annabella Martinelli, trovata morta la ragazza scomparsa a Padova - Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta. ansa.it

Nel suo zaino Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio e trovata morta impiccata ieri 15 gennaio, aveva lasciato dei bigliettini d’addio. - facebook.com facebook

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni, la studentessa di Padova scomparsa nel nulla la sera dell'Epifania: è stata trovata morta a neanche un chilometro dal luogo dove era stata rinvenuta la sua bicicletta, nella zona dei x.com

