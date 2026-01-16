Il corpo di Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stato trovato impiccato in un bosco. Nello zaino sono stati rinvenuti biglietti in cui annunciava il suo intento di togliersi la vita. La morte, avvenuta presumibilmente il 6 gennaio, rappresenta una tragica conclusione di una scomparsa che aveva generato preoccupazione nella comunità. Le autorità continuano le indagini sulla vicenda.

Finale terribile: è stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'Ansa - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta, in un bosco. Sul posto si sta recando, oltre al procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, anche il magistrato titolare dell'indagine, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo gli accertamenti sulla sparizione della ragazza. La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Annabella Martinelli morta impiccata in un bosco. Nello zaino biglietti in cui annunciava il suicidio. L'ipotesi: deceduta il 6 gennaio

