Annabella Martinelli i bigliettini nello zaino la bici l' ultima sera e le ricerche | Questa non è la pace che conoscevo

Annabella Martinelli, giovane studentessa di 22 anni di Padova, è stata trovata senza vita nei Colli Euganei il 15 gennaio 2026. La sua morte ha suscitato molte domande, soprattutto considerando gli ultimi ricordi condivisi, tra bigliettini nello zaino, uscite in bicicletta e ricerche recenti. Questo episodio solleva interrogativi sulla sua scomparsa e sulle circostanze che l’hanno portata a questa tragica conclusione.

Il corpo senza vita di Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova, è stato scoperto nel primo pomeriggio del 15 gennaio 2026 in una zona boscosa dei Colli Euganei. Una donna a passeggio con il cane ha lanciato l’allarme notando la giovane impiccata a un albero lungo via Euganea Teolo, tra i civici 1 e 3, nell’area del monte Oliveto, in direzione Villa di Teolo. Il luogo si trova a circa un chilometro dal punto in cui, giorni prima, era stata ritrovata la sua bicicletta viola, chiusa con un lucchetto. Accanto al corpo c’era lo zaino bordeaux della ragazza, che conteneva tra l’altro alcuni bigliettini in cui manifestava l’intenzione di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Leggo.it

