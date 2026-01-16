Anna Valle e Gianmarco Saurino protagonisti di Scandalo a Pontebba

Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti dello spettacolo

Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti di Scandalo, la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo in cartellone per un’unica data nel Circuito ERT domenica 18 gennaio alle 20.45 al Teatro Italia di Pontebba. Con Scandalo, Cotroneo torna nella programmazione ERT dopo il grande successo di Amanti, lavoro ospitato nella scorsa stagione a Monfalcone. Sul palco di Pontebba, assieme ad Anna Valle e Gianmarco Saurino, salirannoOrsetta De’ Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella. Laura ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma per tutti è stata la “sposa bambina” di un celebre autore, molto più anziano di lei, da poco scomparso. 🔗 Leggi su Udine20.it

