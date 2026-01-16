Anm denunciato lo spot per il No | Notizie false e tendenziose

L’Anm ha segnalato uno spot sul referendum, ritenuto contenente notizie false e tendenziose. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla riforma della giustizia proposta da Carlo Nordio, che ha generato tensioni tra le parti. La disputa tra sostenitori del Sì e del No si sta spostando anche nei tribunali, evidenziando come le dispute politiche possano coinvolgere anche il settore giudiziario.

Sulla giustizia si consuma lo scontro. La battaglia - tutta fra Sì e No alla riforma di Carlo Nordio - finisce direttamente in Procura. Al centro i manifesti del comitato "Giusto dire No", sostenuto dall'Associazione nazionale magistrati, diventano oggetto di denuncia per violazione dell'articolo 656 che punisce chi diffonde "notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico". L'iniziativa era stata ipotizzata "come provocazione" dall'avvocato Raffaele Della Valle. Il giurista Giorgio Spangher, presidente del Comitato Pannella-Sciascia-Tortora per il Sì promosso dal Partito radicale, è passato invece ai fatti.

Referendum sulla Giustizia, perché il Comitato del no è stato denunciato - I comitati per il Sì alla riforma della giustizia hanno denunciato il fronte del No accusandolo di una campagna “ingannevole” incentrata sui manifesti che sostengono che, con la vittoria del Sì al ... tag24.it

L'Anm pronta a spendere tutto per propagandare il No al referendum - L'Associazione nazionale magistrati è intenzionata a stanziare oltre un milione di euro per la campagna referendaria. ilfoglio.it

Il giurista #GiorgioSpangher, presidente del Comitato Pannella-Sciascia-Tortora per il Sì promosso dal Partito radicale, ha denunciato lo spot per il "No" alla riforma #Nordio dell' #Anm x.com

