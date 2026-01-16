Anime selfie e Ken il Guerriero | il lato pop della visita di Meloni in Giappone

Durante la visita di Giorgia Meloni in Giappone, si è notata una diffusione di temi legati alla cultura pop, tra cui anime, selfie e riferimenti a Ken il Guerriero. Questa presenza sottolinea come il paese, oltre alla sua storia e tradizione, continui a influenzare e affascinare anche le nuove generazioni, creando un ponte tra passato e presente attraverso simboli culturali riconoscibili a livello globale.

Ah, il Giappone. Terra esotica, mitica. Che risveglia, soprattutto tra i nati tra i 70 e gli 80, i ricordi dei cartoni animati dell’infanzia. E Giorgia Meloni, nata il 15 gennaio 1977, non fa eccezione. Così, dopo aver discusso con la collega Sanae Takaichi, di dossier internazionali – dall’Ucraina alla Corea del Nord – e di collaborazione in settori strategici come Intelligenza artificiale, semiconduttori, alta tecnologia e spazio, la premier italiana si è goduta grazie all’ospitalità della sua nuova «migliore amica» – così l’ha definita – un po’ di sano pop nipponico. La missione giapponese riassunta in un video. 🔗 Leggi su Lettera43.it

