Animali benedetti Appuntamenti di Sant’Antonio

Domani a Grosseto si rinnova la tradizione della benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Un momento di riconoscenza e cura per gli animali domestici, radicato nella cultura locale. L’evento rappresenta un’occasione per condividere un momento di comunità, rispettando le tradizioni e il benessere degli animali.

GROSSETO Torna domani la tradizione della benedizione degli animali nella festa di Sant’Antonio Abate. Anche quest’anno la diocesi di Grosseto vivrà questa festa con tante celebrazioni. Gennaio, nel calendario liturgico, custodisce infatti una festa molto amata e profondamente radicata nella tradizione popolare: quella di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, dei campi, delle sementi e del fuoco. Una ricorrenza che continua a essere vissuta con partecipazione attraverso la consuetudine della benedizione degli animali. Cani e gatti, ma anche animali da allevamento e da lavoro, vengono portati sul sagrato delle chiese per essere affidati alla protezione del santo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Portate i vostri animali a benedire" - Domani si celebra la festa di Sant’Antonio Abate, domenica tutti in piazza XX Settembre, alle 10, per la ‘ benedizione degli animali ’. msn.com