Anguillara, continuano le ricerche di Federica Torzullo. Si cerca nel lago

Le autorità proseguono le ricerche di Federica Torzullo, dispersa nel lago di Anguillara da oltre una settimana. Le operazioni si concentrano nelle acque dell’area, nell’obiettivo di rintracciarla e chiarire le circostanze della scomparsa. La comunità attende aggiornamenti, mentre le squadre continuano a lavorare con impegno e attenzione per trovare la donna e garantire la sua sicurezza.

Continuano le ricerche di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara ormai da una settimana. Le ricerche anche sul fondo del lago di Bracciano. Il marito resta indagato per omicidio Servizio di Letizia Davoli TG2000.

Donna scomparsa ad Anguillara, verifiche nel lago di Bracciano. Nuovo sopralluogo alla villetta - Continuano le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia, l'8 gennaio scorso. adnkronos.com

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, il marito Claudio indagato per omicidio: si stava separando - È stato il marito di Federica Torzullo a denunciarne la scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio, ma ora è indagato dai carabinieri per omicidio ... virgilio.it

Continuano senza sosta le ricerche di Federica Torzullo, la donna di cui si sono perse le tracce dallo scorso giovedì ad Anguillara Sabazia - facebook.com facebook

