Domani sera alle 21:05, si affrontano Angers e Marsiglia nel diciottesimo turno di Ligue 1. In questa occasione, verranno annunciate le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati per la partita, che rappresenta l’ultimo anticipo del fine settimana in campionato. Un confronto importante tra due squadre con obiettivi diversi, che si prepara a offrire una sfida tatticamente interessante.

A chiusura degli anticipi del sabato di questo diciottesimo turno di Ligue1 scende in campo il Marsiglia di De Zerbi, impegnato sul campo dell’Angers di Dujeux. Gli Scoitses hanno subito un’amara eliminazione ai rigori in coppa di Francia contro il Tolosa. Il gol nel finale di Sbai aveva impattato la gara ma poi sono stati fatali gli errori di Machine e di Courcoui dal dischetto e dopo 14 rigori. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Angers-Marsiglia (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

