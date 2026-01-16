Angelini precisa Ecco l’elenco dei ritardatari

Tra chi mette i puntini sulle 'i' e chi è recidivo, le dichiarazioni dei redditi presentate dagli amministratori (giunta e consiglio comunale) non sono passate inosservate. Claudio Angelini, consigliere della civica di opposizione, è colui che nella dichiarazione ha il minor reddito complessivo (4.595 euro), ma lui stesso precisa che "lavorando in una Asd sportiva come istruttore di vela, i compensi sono tassati in modo diverso. Tant'è che questo tipo di compensi fino a 15mila euro non concorre alla formazione del reddito". Se Angelini chiarisce, da altri si attende l'arrivo della denuncia relativi ai redditi del 2024 quando siamo già entrati nel 2026, e in altri comuni gli amministratori le hanno rese note da tempo.

