angela baraldi pubblica il video del singolo cuore elettrico si avvicina il tour nei club

In radio Cuore elettrico, il nuovo singolo di Angela Baraldi, accompagnato dal videoclip e che anticipa il tour nei club. Da oggi, venerdì 16 gennaio, è in radio Cuore elettrico, il nuovo singolo di Angela Baraldi estratto dal suo ultimo album 3021 (Caravan Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile. « “Cuore elettrico” è un esperimento dadaista gotico scapigliato, una canzone scritta di getto dopo un notiziario – dichiara Angela Baraldi – Contiene un riferimento esplicito a Edgar Allan Poe, scrittore sublime, pioniere di tanti generi letterari e uomo pieno di una meravigliosa ironia che si coglie soprattutto nei suoi articoli di costume del tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

