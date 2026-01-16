Angela Baraldi pubblica il video del singolo Cuore elettrico si avvicina il tour nei club

Da spettacolo.eu 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In radio Cuore elettrico, il nuovo singolo di Angela Baraldi, accompagnato dal videoclip e che anticipa il tour nei club. Da oggi, venerdì 16 gennaio, è in radio Cuore elettrico, il nuovo singolo di Angela Baraldi estratto dal suo ultimo album 3021 (Caravan Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile. « “Cuore elettrico” è un esperimento dadaista gotico scapigliato, una canzone scritta di getto dopo un notiziario – dichiara Angela Baraldi – Contiene un riferimento esplicito a Edgar Allan Poe, scrittore sublime, pioniere di tanti generi letterari e uomo pieno di una meravigliosa ironia che si coglie soprattutto nei suoi articoli di costume del tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

angela baraldi pubblica il video del singolo cuore elettrico si avvicina il tour nei club

© Spettacolo.eu - Angela Baraldi pubblica il video del singolo Cuore elettrico, si avvicina il tour nei club

Leggi anche: Mille, il nuovo singolo è Posologia, si aggiunge una data al tour nei club

Leggi anche: Mario Venuti pubblica il video del singolo Tempo e soldi e le prime date del tour 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.